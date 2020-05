Trasporti, rimborso abbonamenti. De Micheli: “Arriveranno voucher”, Terzi: “Con quali risorse?”

Sono molti coloro i quali si chiedono se verranno rimborsati degli abbonamenti pagati per utilizzare i mezzi pubblici ma che non hanno potuto sfruttare il servizio per le restrizioni dovute al contenimento del contagio da Covid 19.

Trasporti, rimborso abbonamenti: polemica tra Governo e Regione

Sul tema, nella giornata di ieri, 26 maggio, era intervenuta il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, durante un’audizione in video conferenza alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. I titolari di abbonamenti ferroviari e al Trasporto pubblico locale avranno “un rimborso mediante emissione di un voucher o attraverso il prolungamento della durata dell’abbonamento” aveva spiegato relativamente all’impatto dell’emergenza Covid sul settore.

Un annuncio che non ha soddisfatto Regione Lombardia.

“Il Governo deve recuperare risorse adeguate per rimborsare gli utenti del servizio ferroviario e del Trasporto pubblico locale che non hanno utilizzato l’abbonamento in questi mesi di lockdown. Non è sufficiente dichiarare che questo avverrà, servono stanziamenti specifici e significativi – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – Occorre incrementare il già esiguo fondo per il sostegno al settore Tpl incluso nel Dl Rilancio”. Quindi aggiunge: “I 500 milioni previsti a livello nazionale non bastano nemmeno a coprire i mancati ricavi di questa prima fase dell’emergenza, dato che per i primi due mesi di lockdown il danno economico subito dal Tpl compreso il servizio ferroviario ammonta a livello nazionale ad almeno 600 milioni di euro. E se da questo fondo si dovessero attingere anche le risorse per il rimborso degli abbonati, allora ci troveremmo davanti a una misura del tutto insufficiente per fronteggiare la situazione”.

La situazione nel comasco

A Como sul tema era intervenuta lunedì sera, 25 maggio 2020, in consiglio comunale la consigliera di Svolta Civica Barbara Minghetti, chiedendo al sindaco Mario Landriscina quali sarebbero stati le mosse di Asf Autolinee che gestisce il servizio sul territorio, soprattutto relativamente agli studenti. Sentita l’azienda di trasporto pubblico locale, per il momento non commenta la questione, rimandando a quelle che saranno le direttive nazionali.