Trattorino ribaltato: 73enne ospedalizzato in codice rosso

In via per Alzate, a Cantù, uomo di 73 anni rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Varese.

Infortunio agricolo da codice rosso, 73enne in arresto cardiocircolatorio

E’ successo intorno alle 15.40 di oggi, in via per Alzate: un uomo di 73 anni è stato trovato sotto un trattorino ribaltato. Si ipotizza fosse il conducente. Il settantenne ha traumi da schiacciamento ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, poi ospedalizzato con manovra di rianimazione in corso e trasportato in codice rosso (in Elisoccorso) all’ospedale di Varese.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’auto infermieristica, un’ambulanza di Croce rossa Cantù, i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco del comando di Como.