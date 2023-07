Traversata del Lago di Como e camminata sul Sentee di sort con il progetto “Un euro al metro” di Olgiate Comasco. Impresa condivisa dalle associazioni La Lanterna, Cai, Fondazione Paolo Fagetti.

I

Traversata di 15 chilometri a nuoto

E’ in corso l’impresa natatoria di Alberto Ghielmetti e Michele Bottinelli: 15 chilometri a nuoto da Cernobbio a Carate Urio, poi Torno, Blevio e Cernobbio per il gran finale. Arrivati a Urio i nuotatori sono usciti per l’incontro e lo scambio di bandiere con gli amici del Cai.

Camminata in parallelo

In parallelo è in corso la camminata del Cai sul Sentee di sort: Cernobbio, Rovenna, Carate Urio e ritorno. Circa 16 chilometri partecipati da 50 camminatori.

La solidarietà

Il progetto “Un euro al metro” raccoglie fondi per l’ampliamento di Casa di Paolo e Piera” e per il volo sull’idrovolante per gli amici disabili dell’Alveare e della Sociolario.