Travolta da un camion mentre si allena: è morta la ciclista Roberta Agosti

Ha perso la vita questa mattina sulle strade di Lonato. Roberta Agosti, 51 anni, è stata travolta durante un allenamento con il suo gruppo di amici.

Incidente fatale

Roberta Agosti, nota ciclista e compagna dell’ex campione di ciclismo Marco Velo (oggi assistente del commissario tecnico Davide Cassani come responsabile della sicurezza in corsa al Giro d’Italia), ha subito un incidente fatale sulle strade di Lonato, località Castel Venzago in via Fenil Nuovo. La donna, che si stava allenando con un gruppo di corridori, faceva parte del Team Millenium di Brescia, quando si è scontrata con un camion adibito al trasporto del latte. L’impatto è stato tremendo e non ha lasciato scampo alla ciclista che è deceduta sul colpo, inutili l’intervento della Croce rossa di Calvisano e dell’elisoccorso che insieme alla Polizia Stradale si erano immediatamente recati sul posto.