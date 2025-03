Travolta e uccisa da un'auto pirata

Dramma nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 marzo in via San Giuseppe, la strada che collega Limido Comasco a Lurago Marinone. Una ragazza di Vertemate classe 2004, Noemi Fiordilino, è stata travolta e uccisa da un'automobile, che poi è scappata.

L'investimento

L'incidente si è verificato attorno alle 2.30 sul territorio di Lurago Marinone. Stando alle informazioni che è stato possibile raccogliere, la giovane si trovava con il fidanzato al momento dell'investimento. Insieme in automobile, si sarebbero fermati dopo aver visto un animale morto per strada. Mentre si trovano fuori dall'auto, sarebbe sopraggiunta un'altra automobile, che ha travolto la ragazza trascinandola per decine di metri. Il conducente poi è scappato senza prestare soccorso alla ventenne.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Sos di Mozzate e anche l'elisoccorso. Trasportata in ospedale, la giovane è purtroppo deceduta. I Carabinieri della Compagnia di Cantù sono ora al lavoro per trovare il pirata della strada.