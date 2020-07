Tre aggressioni nel comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tre aggressioni nel comasco

La prima aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 di sabato sera in via Gramsci a Como. Coinvolto un 35enne soccorso dalla Croce Azzurra di Como in codice verde. Un secondo evento violento, sempre a Como, ha visto coinvolto un 22enne. Il giovane sarebbe stato ferito con un’arma bianca ed è stato soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa di Como. Sul posto anche l’auto medica e i Carabinieri. Il giovane è stato trasportato all’Ospedale Sant’Anna in codice verde, le sue condizioni non sono gravi. Una terza aggressione è avvenuta all’alba di questa mattina a Bellagio. Intorno alle 5.30 i Volontari del soccorso di Bellagio sono intervenuti sul lungo lago per soccorrere un 20enne. Il giovane è stato curato sul posto e trasportato in pronto soccorso per accertamenti.

Anche un incidente a Griante

Soccorsi in azione anche a Griante dove, intorno alle 3.45, un’auto con a bordo una 19enne e una 20enne si è ribaltata lungo la SS340. Sul posto l’auto medica e la Cri Menaggio, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.