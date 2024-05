Tre arresti per spaccio, recupero di droga e soldi

Tre marocchini di 18, 26 e 30 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per spaccio di droga nei boschi. Operazione condotta dai militari di Cermenate.

Tre arresti per droga

L’attività più importante della settimana è stata svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Cermenate, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto al fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in un’area boschiva, svolto con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia a conclusione degli accertamenti hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti tre marocchini di 18, 26 e 30 anni, tutti in Italia senza fissa dimora, ed il 30enne con numerosi precedenti.

Duecento grammi di cocaina, eroina e hashis

I tre stranieri, venivano controllati in un’area boschiva nei pressi della Frazione - Puginate del

Comune di Bregnano - Località Catena, ed alla vista dei Carabinieri Cacciatori, tentavano la

fuga. In seguito alla perquisizione venivano trovati in possesso di circa 200 grammi di

cocaina, eroina ed hashis, circa 300 euro in contanti, diversi cellulari e del materiale per il

confezionamento ed il taglio dello stupefacente.