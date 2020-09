Tre bar chiusi in piazza Garibaldi a Cantù: al Roma scatta la solidarietà dei clienti.

I controlli del forze dell’ordine negli esercizi commerciali con l’obiettivo di verificare l’effettiva messa in pratica della normativa anti-Covid hanno colpito anche tre bar nel centro di Cantù. Da sabato 29 agosto 2020 infatti sono chiusi tre locali che si affacciano su piazza Garibaldi: il Caffè Roma, il Caffè Nova e il Blue Ice. Locali che resteranno chiusi, per ordine del Prefetto di Como, fino a domani, mercoledì 2 settembre 2020. Dei cartelli appelli sulle vetrate sottolineano che i locali sono chiusi ” per violazione dell’Art. 1 del Dpcm dell’11 marzo 2020″. A notificare la chiusa è stata la Stazione Carabinieri della Compagnia di Cantù.

Di fronte alla sanzione però non sono mancate le manifestazioni di solidarietà, in particolare per i titolari del Caffé Roma. Tanti infatti sono i biglietti di affetto che i clienti hanno appeso sulla vetrata del locale, in attesa che questo possa riaprire, dal “W Caffè Roma, abbasso le ingiustizie” al “Forza ragazzi” oltre a moltissimi cuoricini.