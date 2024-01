Tre incendi alla sala scommesse non ancora inaugurata e bottiglie incendiarie fuori dal ristorante

Sala scommesse in via Lomazzo, a Olgiate Comasco, non ancora attiva ma in fase di allestimento, presa di mira e distrutta da tre incendi di origine dolosa.

Tre incendi appiccati martedì sera

E' successo intorno alle 22 di martedì 2 gennaio: ignoti sono riusciti ad accedere al locale, forzando la porta sul retro dell'edificio e anche quella principale. Risultano essere stati appiccati tre incendi. L'intervento dei Vigili del fuoco, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il locale, ha appurato l'origine dolosa del fuoco, quindi la segnalazione ai Carabinieri, che poi hanno sentito il gestore della sala scommesse e il proprietario del capannone, entrambi di origine cinese. Le indagini sono in corso per appurare ciò che è accaduto e quante persone siano entrate in azione per danneggiare il locale. Danni ingenti agli arredi: bancali di materiale non più utilizzabile, così come alcuni schermi della sala scommesse, danneggiato l'impianto di aerazione, annerite le pareti.

Altro episodio sabato 30 dicembre

Un ulteriore preoccupante episodio è avvenuto all'esterno del bar ristorante La Dolce Vita, in via Marconi. Mani ignote hanno posizionato quattro bottiglie incendiarie, fortunatamente prive di miccia per innescarle, ma cariche di liquido infiammabile. Una sola delle bottiglie risulta essere esplosa, probabilmente raggiunta da un petardo.

Massima allerta

Massima allerta, dunque, dopo la sequenza di incendi ai danni di locali pubblici sul territorio comunale. Gli episodi verificatisi nel giro di pochi giorni hanno fatto scattare un campanello d'allarme.