Tre incidenti tra Erba e Albese con Cassano SIRENE DI NOTTE

Cronaca

Ecco che cos'è successo tra il 12 e il 13 maggio 2022 e cosa è successo nella Provincia di Como.

Tre incidenti tra Erba e Albese con Cassano

Ad Albese, intorno alle 22, da segnalare una caduta da bici in via don Sturzo. Sul posto automedica e ambulanza. Soccorso un uomo di 45 anni che è stato soccorso in codice giallo. 30 minuti dopo, ad Erba, una caduta da moto per un uomo di 31 anni. Alle 23.30, sempre ad Erba, un'altra caduta da moto sulla Ss639. Un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale.