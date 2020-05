Tre incidenti tra venerdì e sabato nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Una notte movimentata per i soccorritori comaschi quella tra venerdì 29 e sabato 30 maggio 2020. Molti gli incidenti.

Tre incidenti tra venerdì e sabato nel Comasco

Un primo incidente si è verificato a Como, poco dopo le 21.15 di venerdì 29 maggio 2020, in via Pasquale Paoli. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due uomini di 23 e 44 anni sono rimasti feriti per un incidente in moto. Presenti un’ambulanza della Croce Azzurra di Como e un’auto medica ma fortunatamente nessun ferito grave: solo un trasporto in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Presenti per i rilevamenti del caso gli agenti della Questura di Como.

Un incidente tra auto e moto anche a Ponte Lambro, qualche minuto prima delle 22. E’ successo sulla Sp 40 dove è intervenuta un’ambulanza della Sos di Canzo: il 17enne ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Erba. Presenti per gli accertamenti i Carabinieri.

Un altro sinistro si è infine verificato questa mattina, sabato 30 maggio 2020, qualche minuto prima delle 7 a Cantù. A rimanere ferito è stato un ciclista di 51 anni, finito sull’asfalto. Sul posto la Cri di Cantù e un’auto medica che hanno trasportato l’uomo in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Presenti i Carabinieri.