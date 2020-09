Tre malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tre malori nel Comasco

Alle 22.30 a sentirsi male è stato un giovane di 26 anni, in via Roosvelt a Como. Sul posto la Croce Azzurra di Como, successivamente alle prime cure non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’allarme è poi scattato nuovamente, nella stessa via, qualche ora dopo. E’ quindi intervenuta la Cri di Lipomo che ha trasportato un 26enne all’ospedale in codice verde. Malore anche per un uomo di 47 sulla A9, nell’area di servizio Lario Ovest.