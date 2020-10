Tre malori nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tre malori nel Comasco

Soccorso un uomo di 60 anni a Como, in via Asiago. Dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale, intorno alle 22. Sempre a Como, poco dopo, un altro malore per un uomo, portato al Valduce in codice verde. Da segnalare anche un malore a Villa Guardia, una persona è finita all’ospedale in codice giallo alle 4.40.