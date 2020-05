Tre persone coinvolte in un incidente stradale a Bregnano

Tre persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bregnano, in via Milano.

Tre persone coinvolte, sul posto tre ambulanze

Lo scontro tra due automobili ha richiesto l’intervento di tre mezzi di soccorso. Poco prima delle 11 i sono precipitati sul posto, in codice rosso. Un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, l’automedica di Como e un’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo. Durante l’intervento di soccorso, il codice è stato ridimensionato a verde per due persone, mentre per una terza persona soccorsa il codice risulta essere giallo.