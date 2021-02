Tre premi a chi mantiene viva la cultura sportiva: Cantù omaggia gli Eagles, il San Paolo e il CC Canturino.

Trasmettere la cultura sportiva, anche in un anno in cui lo sport ha dovuto stare in panchina e attendere il proprio turno a causa del Covid-19. Un obiettivo che tante associazioni e realtà hanno voluto continuare a fare, anche a distanza. Per questo motivo il Comune di Cantù e in particolare l’assessorato allo Sport guidato da Antonella Colzani, ha deciso di conferire tre premi speciali ad altrettante realtà canturine.

L’assessore Colzani ha consegnato le targhe agli Eagles per il loro trentesimo anniversario, a Gennaro Novelli presidente del Cantù San Paolo per il 110° anniversario dalla sua fondazione e ad Andrea Montoli del CC Canturino per il tricolore juniores di ciclismo 2020. L’evento si é svolto ieri pomeriggio, venerdì 19 febbraio 2021, alle 18 nel chiostro del Comune di Cantù.