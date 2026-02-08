Tre spacciatori arrestati nel bosco a Gironico

Tre spacciatori arrestati ieri pomeriggio, sabato 7 febbraio, a Colverde.

L’operazione

In azione i Carabinieri con un’operazione di controllo straordinario del territorio nelle aree boschive a ridosso dei Comuni di Faloppio e Colverde, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Como in sinergia con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e con il supporto dei militari della Stazione di Faloppio. L’intervento, mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla prevenzione dei reati nelle zone boschive prossime ai centri abitati, ha visto un’articolata e meticolosa perlustrazione delle aree più impervie, da tempo segnalate come punti di ritrovo per spacciatori e assuntori di droga. Determinante il contributo dei Carabinieri Cacciatori, reparto altamente specializzato dell’Arma, addestrato a operare e infiltrarsi in contesti rurali difficilmente accessibili.

Tre spacciatori arrestati

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati tre soggetti di origine nordafricana, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno trovati in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, più di 40 grammi di eroina, circa 20 grammi di hashish, oltre 2.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari, elementi riconducibili a un’attività di spaccio strutturata.

Il tentativo di fuga

Alla vista dei Carabinieri, i tre hanno tentato una disperata fuga tra la vegetazione, ma sono stati immediatamente raggiunti e bloccati grazie al tempestivo e coordinato intervento dei militari impiegati nel servizio. Nel medesimo contesto operativo, due acquirenti di droga sono stati segnalati all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Uno di essi ha tentato di sottrarsi al controllo, venendo tuttavia prontamente fermato. L’operazione si inserisce in una più ampia e costante azione di presidio e controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata a rafforzare la sicurezza nelle aree boschive prossime ai centri abitati, colpendo con decisione le attività illecite, individuando i responsabili e smantellando i luoghi utilizzati come basi operative per lo spaccio.