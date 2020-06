Tre speleologi bloccati in una grotta al Pian del Tivano, all’interno della “Grotta degli abissi”. In tarda mattinata uno dei tre speleologi rimasti nella grotta è riuscito a uscire e ha dato buone notizie sulle condizioni dei compagni. Uno di loro sarebbe ferito lievemente a un ginocchio e faticherebbe a risalire dalla grotta. Con lui è rimasta una donna. Il Soccorso Alpino Speleologico sta intervenendo per il recupero del ferito. Sul posto sono presenti il Soccorso Alpino Speleologico, il Nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Asso.

Tre speleologi bloccati in una grotta, in corso il recupero al Pian del Tivano

I due che sono attualmente ancora all’interno della grotta sono in un’area sicura in un campo base allestito a quota meno 260 metri.

L’esplorazione della grotta era partita ieri, domenica 7 giugno, e un gruppo di sei speleologi era entrato all’interno della grotta. Tre di loro sono usciti ieri, domenica, mentre gli altri tre hanno preferito fermarsi per uscire in tutta sicurezza il giorno successivo.

Seguono aggiornamenti.