Tre uomini e una donna soccorsi per intossicazione etilica - SIRENE DI NOTTE

Tre uomini e una donna soccorsi per intossicazione etilica: è successo ieri, domenica 25 luglio, poco dopo le 22.30 a Novedrate.

Tre uomini e una donna soccorsi

La richiesta di intervento e poi l'arrivo di due ambulanze sulla strada provinciale Novedratese. Coinvolte quattro persone per intossicazione etilica. Si tratta di due ragazzi, rispettivamente di 21 e 27 anni, di una donna di 36 anni e di un uomo di 41 anni. Le due ambulanze, intervenute in codice giallo, hanno concluso l'intervento trasportando all'ospedale di Cantù le persone soccorse. Il codice dell'intervento è stato ridimensionato a verde.

Incidente a Cantù

Segnalato anche un incidente a Cantù, in via Vergani, dove un automobile è finita fuori dalla strada. Risulta coinvolta una donna di 39 anni: alle 2.15 l'intervento dei soccorritori, con un'ambulanza della Croce azzurra di Como e il trasporto della persona, in codice giallo, all'ospedale di Cantù.