Massima allerta oggi pomeriggio, lunedì 28 novembre 2022, al Famila di Erba, in via delle Grigne: intorno alle 18 una tremenda puzza di gas ha invaso l'aria intorno al supermercato arrivando anche alle abitazioni circostanti. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Tremenda puzza di gas al Famila di Erba: si teme l'esplosione e arrivano i vigili del fuoco

Una puzza improvvisa che ha inquinato l'aria e che si è espansa a macchia d'olio su tutto il territorio circostante il supermercato Famila di Erba. Le prime segnalazioni sono partite poco prima delle 18 quando diversi cittadini residenti della zona hanno iniziato a chiedersi da dove provenisse questo forte odore.

Un odore di gas che è penetrato nelle abitazioni nonostante le finestre chiuse. Un odore che ha fatto drizzare le antenne a tutti, soprattutto per la sua velocità di propagazione: non è stato avvertito in maniera continua e sempre più intensa, ma come un'ondata improvvisa, come se la fuga fosse di enormi dimensioni e l'esplosione dovesse arrivare di lì a pochi secondi.

Sul posto si sono precipitati immediatamente i pompieri per capire la causa dell'evento e cercare di arginarlo. Le operazioni solo al momento in corso.

Seguiranno aggiornamenti.

Il video dell'arrivo dei pompieri

Il luogo dell'accaduto