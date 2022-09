Un tremendo incidente quello avvenuto a Senna Comasco alle 19. Lo scenario è lo stesso di molti altri incidenti che negli anni si sono verificati sulla curva di via Rovelli, nei pressi dei civici 52, 54 e 56. Questa volta sono stati la pioggia e l'asfalto bagnato a facilitare l'incidente.

Tremendo incidente a Senna Comasco, ancora sulla "solita" curva di via Rovelli

Traffico rallentato in via Rovelli per un tremendo incidente avvenuto oggi, venerdì 30 settembre 2o22 alle 19. Una Fiat bianca, che percorreva la strada da Navedano e in direzione Senna Comasco, avrebbe perso il controllo mentre effettuava la curva, complice l'asfalto bagnato. A quel punto l'auto si sarebbe girata su sé stessa un paio di volte prima di finire contro un'auto grigia proveniente dal senso opposto. L'impatto, come si evince dalle immagini, non è stato di poco conto. Completamente distrutta la parte anteriore dell'auto grigia e a dir poco malconcio il lato destro della Fiat bianca, quello del passeggero, che fortunatamente non c'era. Nonostante la potenza dell'impatto non si segnalano feriti gravi, giusto qualche piccola lacerazione per il conducente della Fiat bianca.

Le immagini