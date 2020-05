Tremendo incidente nel Bresciano: muoiono due ventenni

Tremendo incidente nel Bresciano poco dopo le 22 di ieri sera, 30 maggio 2020: muoiono due ventenni e altre quattro persone sono ferite.

Come riportano i colleghi di PrimaBrescia.it, è di due ragazze di 19 e 20 anni morte e altri cinque giovani feriti il tremendo bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 22 di venerdì a Esine sulla SS 42, la strada provinciale del Tonale e della Mendola. Uno scontro frontale tra due auto che non ha lasciato scampo alle due giovani. Due dei cinque feriti versano in gravi condizioni.

Massiccia la mobilitazione dei soccorsi lombardi che hanno cercato di aiutare il prima possibile i coinvolti nello schianto. Presenti, oltre a sei ambulanze e due auto mediche, anche due elisoccorso: quello di Brescia e quello di Como. Quest’ultimo ha effettuato il trasporto di uno dei feriti in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.