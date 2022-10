Si è verificato oggi, martedì 11 ottobre 2022, un tremendo incidente stradale sulla Statale dei Giovi. Lo scenario è ancora una volta quello della rotonda davanti all'Iper di Grandate.

Tremendo incidente sulla Statale dei Giovi: la "solita" rotonda davanti all'Iper

Un tremendo incidente quello successo oggi a Grandate. Poco dopo le 13 due vetture si sono scontrate mentre affrontavano la rotonda di fronte all'Iper, un tratto di strada certamente non nuovo a questo tipo di episodi. Infatti, la rotonda non presenta il solito schema di precedenze, ma chi procede sulla Statale non è tenuto a fermarsi nell'avvicinarsi alla rotonda. Questo comporta, inevitabilmente, velocità elevate per tanti automobilisti sprezzanti del pericolo.

L'impatto si è verificato, molto probabilmente per il mancato rispetto di uno stop. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e i soccorsi sanitari per soccorrere le due persone coinvolte, una delle quali è stata trasportata al Sant'Anna in codice giallo.

