Tremendo incidente quest'oggi, domenica 26 marzo 2023, a Merone sulla via Nuova Valassina. In totale sono tre le persone ferite. Sul posto anche l'elisoccorso in codice rosso.

Tremendo incidente sulla Valassina: ci sono feriti gravi

Il sinistro si è verificato proprio questa mattina intorno alle 9.30 in via Nuova Valassina, sul territorio del Comune di Merone. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma la cosa certa è che le persone ferite in totale sono tre.

L'incidente, come si evince anche dalle foto, è stato di grossa entità. Sul posto, infatti, si sono precipitate in codice rosso e, quindi, con la massima allerta l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba, la Croce Rossa di Montorfano e un'automedica. Oltre a loro anche l'elisoccorso di Como, i Carabinieri di Cantù e i Vigili del fuoco di Como.