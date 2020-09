Treno troppo affollato, arrivano i Carabinieri

Treno troppo affollato a Molteno, sulla direttrice Monza-Lecco: arrivano i Carabinieri. Le forze dell’ordine sono state chiamate a causa del mancato rispetto delle misure anti Covid-19.

Treno fermo a Molteno: gli studenti aspettano il bus

“Il treno 5123 (Monza 06:37 – Lecco 08:05) è attualmente fermo nella stazione di Molteno per mancato rispetto delle misure di sicurezza Covid-19”, spiega Trenord attraverso la sua pagina ufficiale. Allertati della situazione anche i Carabinieri.

Il treno su cui viaggiano tanti studenti è difatti troppo affollato. Pochi minuti prima delle 8 Trenord aveva fatto sapere che “come previsto da protocolli sicurezza, per tutelare se stessi e gli altri, l’accesso ai treni è limitato al mantenimento della distanza tra le persone, di almeno un metro. Sul treno 5123 è stato raggiunto il massimo della capienza. I clienti, in alternativa, possono utilizzare 2 bus: uno in partenza dalla stazione di Molteno alle 8:10 circa l’altro dalla stazione di Oggiono alle 8:15 circa”.

Tanti i disagi per i pendolari.