Tris di eventi estivi per piccoli e grandi nell'ambito di "Olgiatestate"

Tris di appuntamenti estivi, per piccoli e grandi, nell'ambito di "Olgiatestate", la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Olgiate Comasco

"Olgiatestate" invita alle storie della buonanotte

Si comincia martedì 16 luglio con "Buonanotte amici": alle 20.30 nel parco comunale di Villa Camilla per le letture della buonanotte dedicate ai bimbi dai 2 anni di età in poi. Prenotazione obbligatoria in biblioteca telefonando allo 031-946388 oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo olgiatecomasco@ ovestcomobiblioteche.it

Giovedì appuntamento col teatro

"Di Franca in Franca la comicità è donna" è titolo dello spettacolo omaggio a Franca Rame e Franca Valeri: appuntamento in programma per la serata di giovedì sera 18 luglio, con inizio alle 21 al Medioevo di via Lucini. Ingresso libero senza prenotazione

Musica anni 70-90-90-2000

Terza serata di aggregazione e divertimento: sabato 21 luglio "Bandhita" in concerto. Tutti invitati in piazza Italia. Musica con top hit del pop, della dance e della musica italiana, attingendo al repertorio degli anni 70-80-90-2000, per ballare e cantare sulle note di successi.