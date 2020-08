Tris di incidenti a Cantù, Erba e Fino Mornasco SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Tris di incidenti a Cantù, Erba e Fino Mornasco

Alle 21.50 si segnala una caduta dalla moto per due giovani di 23 e 24 anni. Sul posto l’ambulanza che è rientrata in codice verde all’ospedale. Alle 22 invece, all’altezza di viale Lombardia 16, un impatto tra auto e moto a Cantù. In questo caso tra i coninvolti ci sono un 14enne e una 23enne. Sul posto la Croce Verde di Fino, rientrata poi in ospedale in codice verde. Infine un’altra caduta da moto a Erba, in via 1 Maggio, per un giovane di 15 anni. Sul posto ambulanza e automedica. Anche in questo caso il rientro in ospedale è stato in codice verde. Per tutti e tre gli incidenti saranno le Forze dell’ordine, accorse sul posto, a stabilire la dinamica dell’accaduto.