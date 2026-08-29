Tromba d’aria abbatte una dozzina di alberi: danni per 100mila euro

Una vera e propria tromba d’aria si è abbattuta a Bellagio sul parco San Giovanni e nelle zone limitrofe: danni per centinaia di migliaia di euro.

Il parco era stato appena riqualificato

Il vento ha abbattuto una dozzina di alberi all’interno del parco, collocato all’ingresso del borgo. A fare il punto della situazione è il sindaco Angelo Barindelli:

“Solo nel parco sono caduti 12 alberi, senza tenere conto delle piante che hanno subito danni o dai rami caduti da altre piante – racconta con amarezza – Il parco era stato rimesso a nuovo, bellissimo e in perfetto stato. I lavori erano stati eseguiti poco tempo fa. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono notevoli e non riguardano solo gli alberi, ma anche i vialetti e l’illuminazione. Nessun problema per fortuna per il chiosco”.

Danni che, da una prima stima, ammontano a poco più di 100mila euro. La situazione più grave si è verificata appunto al parco San Giovanni, con piante di oltre 50 anni di vita crollate al suolo.

Confronto con un agronomo

Primo passo sarà quello di rimuovere le piante cadute e verificare lo stato degli alberi colpiti.

“Alcuni sono pericolanti, di altri invece sono caduti rami e bisogna intervenire con potature e tagli”, fa presente il primo cittadino.

Per questo il primo passo sarà un incontro con un agronomo nel corso della settimana, così da fare le opportune valutazioni sullo stato di salute delle varie piante e capire quante effettivamente sono state colpite.