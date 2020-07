Troppe zanzare: il Comune distribuisce un kit larvicida

Troppe zanzare, il Comune di Valmorea distribuisce un kit larvicida alla cittadinanza.

Contrasto alle zanzare

Versando un contributo di 2 euro, che sarà reimpiegato per il medesimo scopo, viene consegnata una confezione di prodotto larvicida a uso domestico del tipo Culinex tab (10 compresse), per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare nocive.

Il prodotto ha un’azione esclusivamente di tipo fisico-meccanico: il sottile film siliconico che si forma sulla superficie dell’acqua in seguito all’applicazione impedisce il corretto sviluppo degli stadi immaturi delle zanzare. Esso non permette alle larve ed alle pupe la corretta assunzione dell’ossigeno atmosferico necessario per il loro sviluppo a stadio adulto, portandole al conseguente soffocamento. Inoltre, ha un impatto anche sulla deposizione delle uova, in quanto le femmine adulte non depongono le uova sull’acqua trattata. Il prodotto non è tossico per gli animali domestici. Inizialmente si procederà con la distribuzione di una confezione per nucleo familiare. Sono disponibili circa 80 confezioni con possibilità di riordino sulla base dell’effettiva richiesta.

E’ necessario anticipare telefonicamente l’accesso all’Ufficio Tecnico per il ritiro del prodotto in orario di apertura.