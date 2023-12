Troppi furti: "Basta, chiediamo al Governo di intervenire tempestivamente"

Troppi furti: il sindaco lancia l'idea di avviare una petizione per chiedere al governo di intervenire concretamente.

L'idea è del primo cittadino montorfanese Giuliano Capuano: il paese, nelle scorse settimane, è stato bersagliato dai ladri a più riprese, con tentativi di furto o effrazioni riuscite ai danni di abitazioni e persino delle auto in sosta.

Ladri in azione: Montorfano nel mirino

In particolare, a fine novembre i malviventi avevano colpito un'abitazione di via Volta. Nei giorni scorsi si sono accaniti in via Crotto Urago, alle abitazioni e persino alle macchine. Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva già annunciato l'intenzione di ampliare i controlli della Polizia locale intercomunale sul territorio, soprattutto in orario serale, e anche con auto civili. E nelle scorse ore, a seguito dell'ennesimo episodio, ha comunicato tutta la propria esasperazione anche attraverso i suoi canali ufficiali, chiedendo interventi concreti al Governo con il lancio di una petizione e l'intento di coinvolgere altri sindaci del territorio.

Queste le parole del sindaco Capuano:

"Sono sempre più frequenti i furti nelle abitazioni, soprattutto in questo periodo dell'anno: dopo sacrifici per realizzare la propria casa, con notevoli investimenti e tasse versate, ci si deve dotare, con continue spese, di inferriate a porte e finestre, allarmi, di ogni genere, porte blindate, eppure non è sufficiente. Ogni ora, ogni giorno vengono segnalati furti o tentativi di furti, con anche danni a cancelli, porte, infissi e altro, quindi altri danni economici, oltre alla rabbia e alla paura. Cosa può fare un cittadino? Il più delle volte vengono filmati fotografati, ma a pochissimo o nulla serve! I controlli, seppur tempestivi, non risolvono certo il problema, anche perché se pur colti sul fatto, prima di arrivare a una condanna la trafila è molto lunga e questi topi d'appartamento conoscono bene nella loro azione malavitosa i loro diritti che noi dobbiamo rispettare! Ritengo si debbano tempestivamente cambiare le leggi sulla proprietà privata, sulla violazione di domicilio sullo scasso e tentato furto: carcere immediato, obbligo di risarcimento dei danni o con denaro o da scontare con lavoro, a favore del danneggiato. Non possiamo pensare di doverci difendere per poi essere anche condannati! Un paese civile dovrebbe essere tale perché un cittadino non deve vivere nel terrore di lasciare la propria casa, di scortare la propria figlia alla fermata del pullman, di chiudersi dentro come un detenuto. Ecco perché sto cercando una cordata di colleghi con i quali sottoscrivere una petizione da inviare al governo e chiedere un tempestivo intervento a riguardo".

(nella foto i ladri in un'abitazione di via Volta a Montorfano, ripresi dalle telecamere)