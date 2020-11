Troppi insegnanti in quarantena e isolamento: chiude la primaria di Luisago

Lezioni in presenza sospese

Ordinanza urgente del sindaco

Il primo cittadino di Luisago, Susanna Dalla Fontana, ha emesso oggi un’ordinanza che stabilisce la chiusura della primaria del paese. Da domani, lunedì 9 novembre, e fino a venerdì 13 compreso, i bambini non potranno più seguire le lezioni in presenza. Il dirigente scolastico, infatti, ha comunicato che su 13 docenti in organico ben 9 si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario come da disposizioni di Ats Insubria.

Una misura per garantire la sicurezza

Valutata la situazione, non sarà possibile garantire un percorso didattico regolare nella piena sicurezza della prevenzione da contagio: “Pur nella consapevolezza del disagio che si verrà a creare alle famiglie, è stata emessa questa ordinanza che prevede la chiusura fino al prossimo 13 novembre compreso”, si legge.

Chiuso anche il parco

Per evitare ulteriori assembramenti nei luoghi pubblici, il parco giochi resterà temporaneamente chiuso. Il sindaco aggiornerà la situazione nei prossimi giorni.