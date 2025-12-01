Troppo turn over nel personale comunale? L’assessore replica alla minoranza

Troppo turn over e disorganizzazione nel personale comunale a Olgiate Comasco? La contestazione mossa da alcuni consiglieri di minoranza, in primis relativamente all’organico della Polizia locale, suscita la replica dell’assessore Luca Cerchiari.

Il problema

Uscite dall’organico, esigenza di sostituire chi lascia il posto in Municipio. Il turn over c’è ma, a detta dell’assessore, è fisiologico. “In linea generale – osserva Cerchiari, delega al Personale – ho l’occhio su tutti i movimenti del nostro Ente: ogni anno abbiamo uscite e nuovi ingressi che definisco fisiologici. Niente di particolarmente allarmante o che faccia ipotizzare che a Olgiate Comasco, in Municipio, non si lavora bene”.

I dati

L’assessore sottolinea il clima di lavoro collaborativo. “Tra i dipendenti c’è un clima positivo, così pure nei rapporti con l’Amministrazione comunale: c’è un rapporto schietto. Nel 2025 registriamo otto uscite a fronte di cinque nuovi ingressi nell’organico del personale. Va detto, però, che sono in corso procedure di selezione per due agenti di Polizia locale, con prove previste il prossimo gennaio per 45 candidati, e per un posto all’Anagrafe. Inoltre, abbiamo anche il bando per l’assunzione del comandante della Polizia locale. A breve pubblicheremo anche quello per un bibliotecario, in previsione di due uscite il prossimo anno”.

Polizia locale, organico in sofferenza

Alla voce Polizia locale, però, i nodi sono evidenti. “Effettivamente si stanno accavallando alcune uscite, per varie ragioni: opportunità in altri Comuni o nuovi settori, pensionamento Ma l’idea è di riportare il Comando a otto agenti, iniziando col nuovo comandante e due agenti tramite le procedure in corso”.