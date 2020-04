Lo scorso martedì 31 marzo il personale della Polizia locale di Figino Serenza durante attività di Polizia giudiziaria rinveniva e sequestrava a carico di ignoti sostanza stupefacente.

Trovata droga durante un’attività di Polizia giudiziaria

Durante l’attività di indagine in collaborazione con la Polizia Locale di Cantù, la sostanza stupefacente veniva dettagliatamente pesata e analizzata mediante Narcotest presso il Comando di Polizia Locale di Cantù. C’erano 19 ovuli contenenti cocaina per un peso di quasi 10g complessivo, due sacchetti di 24 e 94 g circa contenenti sostanza da taglio per cocaina ed eroina. Informata tempestivamente anche l’autorità giudiziaria.