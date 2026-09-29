Trovata morta in piscina, indaga la Procura di Como

La donna, Patrizia Monteleone, di 64 anni, è stata trovata senza vita nella piscina della sua villetta, a Erba. Disabile e molto limitata nei movimenti, utilizzava una carrozzina per potersi spostare. Resta il mistero su come sia potuta giungere fin lì da sola, visto che sembra avesse difficoltà anche a potersi alzare dal letto

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

A trovare la donna è stato l’ex marito che, dopo aver allertato i soccorsi, ha chiamato il figlio che abita poco distante per poter cercare di tirarla fuori dall’acqua. A nulla, però, sono valsi i tentativi di rianimarla, anche da parte dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Erba per i primi rilievi. Trovata a bordo piscina la carrozzina della donna.

In attesa dell’esame autoptico sul corpo della donna

Per comprendere le cause della morte di Patrizia Monteleone la Procura di Como, che sta seguendo le indagini, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna. A gettare un alone di mistero sul suo decesso è proprio come sia stato possibile che abbia potuto raggiungere la piscina da sola, visto che aveva grosse difficoltà motorie e in quel momento era sola in casa.

Le parole della figlia sui social

La figlia, sul gruppo Facebook “Sei di Erba se…”, ha scritto un post sulla possibilità di poter affidare alle cure di qualche persona disponibile i due gatti che appartenevano alla madre, visto che ora l’abitazione è sotto sequestro. Si è anche lasciata andare a un piccolo sfogo, parlando della morte della mamma: “E’ venuta a mancare per cause ancora da capire se è stata lei o se è stato qualcun altro”.

Dai primi riscontri sul corpo della donna non dovrebbero esserci segni di violenza.