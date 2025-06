Trovati con coltelli e un bastone di metallo: denunciati

Trovati con coltelli e bastoni in piazza Garibaldi a Cantù: denunciati.

I controlli

Nella notte di mercoledì 18 giugno, gli agenti del Comando di Polizia Locale, durante l’espletamento di un servizio coordinato di controllo del territorio con l’impiego di 8 agenti, hanno provveduto a sottoporre ad accertamenti alcuni giovani nei pressi del centro cittadino. Una pattuglia della Polizia Locale ha notato un soggetto che, con fare sospetto, si liberava di un oggetto sulla soglia di una finestra del Municipio di piazza Parini.

Coltelli e un bastone di metallo

Gli agenti hanno così rinvenuto un coltello, sottoposto a sequestro, e hanno proceduto a un controllo approfondito dell’uomo, un domenicano di 29 anni residente in provincia di Varese, e di altri tre giovani presenti sul posto. A seguito della perquisizione, sono stati sequestrati altri due coltelli a serramanico, uno a carico di un ecuadoregno di 32 anni e uno a carico di un domenicano di anni 36, entrambi residenti in provincia di Varese.Un bastone metallico è stato invece sequestrato a carico di un domenicano di 36 anni residente a Cantù. Il Comando di Polizia Locale di Cantù ha proceduto ad avviare le dovute attività di indagine, deferendo i soggetti alla Procura della Repubblica di Como per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.