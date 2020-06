Ieri, venerdì 19 giugno 2020, all’interno del locale Aghis di Mozzate le Forze dell’ordine hanno trovato ben sette spacciatori.

Trovati sette spacciatori all’interno dell’Aghis di Mozzate

Dopo un’attenta ricostruzione ed analisi dell’attività dell’Arma, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone accusate di reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A San Fermo della Battaglia licenza sospesa per 15 giorni

Licenza sospesa per 15 giorni per l’esercizio commerciale “La Chicchera” di San Fermo della Battaglia. Il provvedimento è scaturito a seguito di fatti incompatibili con l’ordinato svolgimento del vivere sociale e della sicurezza pubblica, avvenuti all’interno del locale e nelle immediate vicinanze, nonché di disturbo dell’occupazione o del riposo delle persone. “Si rappresenta che il provvedimento de quo ha finalità preventive e prescinde da qualsiasi colpa dei titolari del pubblico esercizio, essendo rivolto in primis alla tutela della sicurezza dei cittadini e si basa anche su un bilanciamento di interessi tutelati costituzionalmente quali la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica”, precisa la Questura in una nota.