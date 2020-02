Identificato il cadavere trovato a Bosisio Parini

Macabra scoperta nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, a Bosisio Parini, a fianco della Statale 36.

Aggiornamento ore 15.20 – Identificato il cadavere. Si tratta di F.V., classe 1981, sarebbe morto a causa di un malore. Sarà invece l’esame autoptico a chiarire l’origine dell’attacco che ha stroncato l’uomo. Non è escluso che alla base ci possa essere un’intossicazione da sostanze stupefacenti.

Trovato cadavere a Bosisio Parini

In mattinata è stato trovato un cadavere in via Brianza, nei boschi che si trovano di fianco al ristorante “La Casupola”. Secondo le prime informazioni raccolte, il cadavere sarebbe di un uomo residente a Bellano. L’uomo è stato trovato riverso a terra e per lui non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti immediatamente dichiarato il decesso. Resta da capire la causa della morte. Non solo ma i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco stanno anche indagando per capire da quanto la salma si trovasse nella zona del rinvenimento.

Il precedente

Nel gennaio del 2018 venne trovato un cadavere su una rampa della Statale 36 a Briosco. In quel caso si trattò di un omicidio legato agli ambienti del narcotraffico.

