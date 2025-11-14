Trovato con pistola scacciacani e hashish: denunciato un 24enne

Durante la perquisizione in casa sono stati trovati quasi 21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante

La Polizia di Stato di Como, nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2025, ha denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e possesso illegale di armi, un 24enne comasco residente a Luisago, incensurato.

Il controllo in via Napoleona

Verso le 3.30 di mercoledì notte una volante, durante il capillare servizio di controllo del territorio, ha proceduto al controllo di un soggetto a bordo di un’autovettura, ferma sul ciglio di via Napoleona a Como. Il 24enne, conducente del mezzo è apparso subito insofferente e preoccupato della presenza dei poliziotti i quali, insospettiti del suo comportamento, hanno proceduto a un’ispezione della persona e dell’auto.

Pistola, coltello, tirapugni e hashish

Dal controllo i poliziotti hanno trovato addosso al giovane una pistola scacciacani priva del regolamentare tappo rosso, un coltello a serramanico, un tirapugni e una piccola quantità di hashish e, nel portabagagli dell’auto, una seconda pistola giocattolo, anch’essa priva del tappo rosso, materiale del quale il ragazzo non ha saputo definire la provenienza e detenzione.

La perquisizione in casa

Gli agenti si sono poi recati presso la sua abitazione di Luisago per effettuare una perquisizione, durante la quale sono stati trovati quasi 21 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante, ritenuto il provento dello spaccio di droga.

Denunciato in stato di libertà

Portato in Questura e considerato il suo status di incensurato, il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto e possesso illegale di armi. E’ stata immediatamente valutata dai poliziotti della Divisione di Polizia Anticrimine la creazione di una dettagliata relazione tecnica che è stata poi sottoposta al Questore di Como Marco Calì, che ha firmato a carico del 24enne un Foglio di Via Obbligatorio da Como valido per 6 mesi.