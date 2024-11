Trovato con un coltello in piazza Garibaldi a Cantù: denunciato

E' stato fermato dai Carabinieri, che lo hanno trovato in possesso di un coltello con una lama di 15 centimetri.

Il fatto

Sono continui i servizi straordinari per il controllo del territorio canturino posti in essere dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Cantù, coadiuvati da personale S.I.O. del III Reggimento Carabinieri “Lombardia” di Milano. Nell'ambito di questa intensa attività, nella mattinata di lunedì 4 novembre, i militari hanno deferito alla Procura della Repubblica di Como un 20enne cermenatese.

La lama

Il giovane, a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri in piazza Garibaldi di Cantù, veniva sorpreso in possesso di un coltello di 15 centimetri. L'arma è stata posta in sequestro mentre il ventenne come detto è stato denunciato.