Trovato con una pistola e due coltelli in auto

Girava in auto con una pistola e due coltelli. E' stato fermato a Carimate.

I Carabinieri della Stazione di Cantù, nell’ambito di un servizio coordinato con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Polizia Locale di Carimate, hanno effettuato una serie di controlli dove hanno identificato 25 persone, tra le quali un 40enne francese, residente in Svizzera. L'uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish oltre. A bordo della sua auto aveva una pistola, risultata essere una replica di una Beretta mod. 92, di un proiettile calibro 45, di due coltelli, di cui uno a serramanico, e una tessera sanitaria intestata ad altra persona che ne aveva denunciato lo smarrimento. Tutto è stato posto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Como per ricettazione e per il possesso delle armi. Si è poi proceduto alla sua segnalazione amministrativa per il possesso dello stupefacente.