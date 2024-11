Trovato in possesso di arnesi da scasso, denunciato un uomo

Arnesi da scasso in un veicolo sostato all’interno di un parcheggio: denunciato a piede libero un uomo residente a Milano.

Arnesi da scasso in un veicolo parcheggiato

Continuano su tutta la provincia di Como controlli serrati da parte degli uomini dell’Arma, che nella sera del 25 novembre hanno portato a un nuovo sequestro.

A Capiago Intimiano, dove in questi giorni sono stati intensificati i servizi per la prevenzione dei furti in abitazione, gli uomini della Stazione Carabinieri di Albate, unitamente a quelli della Polizia Intercomunale di Cantù, Cucciago e Capiago Intimano, hanno preceduto al controllo di un veicolo in sosta in un parcheggio, all’interno del quale erano stati notati alcuni attrezzi da scasso. Una volta rintracciato il proprietario, lo stesso è stato sottoposto a un’accurata perquisizione che ha consentito di rinvenire un piede di porco, un piccone, torce, cacciaviti, pinze, una paletta riportante la scritta “Scuola alt”, che poteva indurre in errore anche per la somiglianza a quelle in dotazione alle forze dell’ordine, e anche una ricetrasmittente.

Sono ancora da chiarire i motivi per cui l’uomo, residente a Milano, si trovasse nel Comune comasco. Intanto è stato denunciato a piede libero per la violazione dell’art 707 del Codice Penale. Gli uomini dell’Arma proseguiranno questo genere di servizi anche nei prossimi giorni.