Trovato morto accanto all'auto con ferite alla testa

Macabro ritrovamento nel piccolo Comune di Proserpio: un uomo è stato trovato morto accanto a un'auto.

Il ritrovamento

L'allarme è scattato poco dopo le 17 in una zona boschiva di Proserpio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, il cadavere è stato notato da un runner nel bosco, ad alcune centinaia di metri dalla strada, nei pressi di un veicolo. L'uomo, di 77 anni, residente in paese, aveva evidenti ferite alla testa.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti il personale medico, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per capire la genesi del decesso: l'ipotesi più probabile è che l'anziano stesse tagliando della legna quando ha subito un incidente mortale