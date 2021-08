Si era allontanato dalla moglie e dagli amici, con i quali stava camminando in montagna, nell’alta Savoia, per verificare quanto mancasse ad arrivare al termine del sentiero. Da quel momento il canturino Pierluigi Caspani, 74 anni, non ha fatto più ritorno.

Trovato morto il canturino disperso in Francia

Di lui si erano perse le tracce, malgrado lo spiegamento di forze impiegato nella sua ricerca. Mercoledì 11 agosto, con la moglie e gli amici era andato a fare una passeggiata sul Col des Contrebandiers, nei pressi di Annecy. Affrontando un sentiero in salita, dopo circa un’ora e mezza il gruppo ha deciso di fermarsi per riposarsi. Caspani, una persona sportiva e abituata a camminare in montagna, ha comunicato agli altri che avrebbe proseguito sino alla cima del Col des Contrebandiers, così da vedere quanto mancava per poi tornare a comunicarlo al resto del gruppo. Nell'allontanarsi ha lasciato lo zaino, cellulare compreso, alla moglie. Purtroppo non ha più fatto ritorno. Nella giornata di oggi, sabato 21 agosto 2021, il caso ha avuto una svolta drammatica: l'uomo è stato trovato privo di vita.