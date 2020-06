Oggi, sabato 20 giugno 2020, poco prima delle 13, a Lurago d’Erba sono arrivati Vigili del fuoco e ambulanze.

Trovato morto in casa a Lurago d’Erba

Un anziano, che viveva da solo in casa, da giorni non aveva più contatti coi parenti che, preoccupati, hanno allertato i pompieri. Una volta entrati nell’appartamento di via San Giorgio, i sanitari del 118 hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri.

