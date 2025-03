Uomo trovato morto in casa dopo una decina di giorni

Tragica scoperta nel centro storico di Cucciago. In un’abitazione di via Nazionale è stato trovato il corpo senza vita di Pierluigi Lipecco, 67 anni.

Trovato morto in casa: abitava da poco a Cucciago

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l'uomo è stato colto da un malore all’interno di casa sua all’incirca una decina di giorni fa. Lipecco, infatti, è stato ritrovato solo nella tarda mattinata di mercoledì 5 marzo, verso le 11. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale intercomunale, i Vigili del fuoco e l'ambulanza, ma per l'uomo non c'era già più nulla dare. Era domiciliato a Cucciago da circa un anno ma non aveva ancora preso la residenza. Il 67enne era solito frequentare i negozi di vicinato dove era conosciuto in quanto era cliente abituale. Il ritrovamento tardivo del corpo, tuttavia, si può spiegare proprio con questa mancanza di radici in paese, dovute al trasferimento piuttosto recente. I vicini, infatti, avevano pensato potesse essere partito per andare a trovare parenti o amici.