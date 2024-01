Sospetto omicidio, vittima un uomo di 43 anni molto conosciuto in paese

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto in casa in via Marconi, a Oltrona di San Mamette.

Sospetto omicidio

I Carabinieri indagano per la morte di un 43enne residente in via Marconi. Sul posto i militari di Appiano Gentile, Lurate Caccivio, la sezione investigativa di Como e il Norm di Cantù. L’uomo, Manuel Millefanti, è stato rinvenuto in casa da un familiare. A quanto risulta, è morto dissanguato a causa di una coltellata.

Una coltellata al petto, poi la morte

Gli accertamenti sono in corso. I Carabinieri sono arrivati sul posto intorno alle 5. La vittima ha subito una coltellata al petto: il 43enne sarebbe rientrato in casa ferito, lasciando il cancello aperto e chiedendo aiuto alla madre e dicendo di essere stato accoltellato, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto dissanguato.

Scattata la ricerca dell’omicida

Già scattata la ricerca del presunto omicida: i Carabinieri di Appiano Gentile si sono mobilitati immediatamente. Le indagini sono in corso con riferimento all'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.