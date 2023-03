Trovato morto in un prato pensionato di 83 anni

L'allarme ieri intorno alle 20.45

L'uomo è di Garbagnate Monastero

E' scattato ieri, sabato 11 marzo, intorno alle 20.45, l'allarme in via Negrini a Cermenate. Antonio Percassi, 83 anni, di Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco, era riverso a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per lui purtroppo non c'era più niente da fare. E' stato infatti trovato già morto dal personale sanitario giunto in codice rosso sul posto. In via Negrini presenti l'ambulanza della Cri di Lomazzo, i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Cantù. In volo anche l'elisoccorso.

Stava tagliando arbusti fin dal primo pomeriggio

Percassi, classe 1939 e sposato, stava tagliando arbusti in un prato di via Negrini a Cermenate. Era giunto in quel luogo fin dal primo pomeriggio. Trovato morto nella prima serata di ieri, le forze dell'ordine hanno cercato di risalire alle cause del decesso.