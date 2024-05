Trovato senza vita il religioso scomparso

Tragico epilogo per la scomparsa di Fratel Renato Tosatto: dell'uomo non si avevano notizie da ieri sera, 21 maggio, ed è stato ritrovato senza vita in un'area boschiva di Tavernerio. Originario di Parma, l'uomo, 66 anni, era recentemente arrivato al convento dei Missionari Saveriani per un periodo di esercizi spirituali.

La chiamata ai soccorsi è giunta in mattinata

L'appello è stato diramato dai Missionari Saveriani di Tavernerio. Secondo quanto comunicato, Fratel Renato Tosatto non rientrava a casa dalle 18.40 di ieri, martedì 21 maggio 2024. Con tutta probabilità il religioso si era allontanato dalla sede di Urago per una passeggiata ed è stato colto da malore.

L'allarme è stato lanciato questa mattina e immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati per la sua ricerca e in loro supporto sono stati contattati anche gli specialisti dell'Imsi catcher della Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia. Le ricerche sono proseguite fino al pomeriggio di oggi. Gli operatori specializzati, dotati di strumentazione avanzata sia montata su droni che portatile, sono stati in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso. Grazie alla posizione ricavata dal dispositivo, è stata individuata la persona, purtroppo senza vita.

Data la zona impervia, è stato necessario richiedere il supporto del reparto volo Lombardia. Gli elisoccorritori a bordo del Drago 141 hanno effettuato un recupero delicato del corpo utilizzando la manovra al verricello, mettendo successivamente la salma a disposizione delle autorità competenti.