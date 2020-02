Trovato un residuo bellico nel cantiere della Pedemontana FOTO

Nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio 2020, è stato trovato un residuo bellico nel cantiere della Pedemontana, a Bregnano.

Gli operai erano al lavoro con un escavatore quando si sono imbattuti in materiale di ferro. Si trattava di un residuo bellico che, poco dopo, ha preso fuoco. L’ipotesi è che si tratti di un ordigno al fosforo. Allertati i pompieri di Lomazzo, arrivati con l’autopompa, insieme al Corpo NBCR, nucelo regionala di Milano, reparto specializzato dei Vigili del fuoco che interviene in casi particolari. Attualmente si è in attesa degli artificieri dei Carabinieri.