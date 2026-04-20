Truffa del finto carabiniere, anziano sventa il raggiro

Tenta la truffa del finto carabiniere ma la vittima sventa il raggiro.

Truffa del finto Carabiniere

Nella mattinata di domenica 19 aprile, a Lurate Caccivio, un uomo di 70 anni è stato preso di mira da un malfattore che ha tentato di raggirarlo utilizzando la ormai nota tecnica del finto carabiniere.

Il truffatore, qualificandosi telefonicamente come maresciallo dei Carabinieri, ha inscenato una situazione di emergenza, sostenendo di chiamare per conto di un magistrato in merito a una presunta testimonianza da fornire per un furto avvenuto nella provincia di Como.

Accortosi di non aver convinto la potenziale vittima, il malvivente ha rincarato la dose, affermando che la refurtiva si trovava addirittura all’interno dell’abitazione dell’anziano ed ha annunciato l’imminente invio di una pattuglia dei Carabinieri per effettuare una verifica sui monili in oro e sul denaro contante in suo possesso.

Avvisate le vere Forze dell’ordine

Il settant’enne, tuttavia, grazie alla prontezza e alla conoscenza delle campagne di prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri di Como, ha immediatamente intuito il tentativo di raggiro e contattato senza esitazione la caserma dei Carabinieri di Lurate Caccivio, verificando tramite un vero carabiniere la truffa in atto; il militare ha rassicurato l’uomo ed attivato tempestivamente la gravitazione di una pattuglia nella zona ai fini preventivi. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio invito alla cittadinanza a diffidare sempre di richieste di denaro, oro o altri beni avanzate telefonicamente o a domicilio con qualsiasi pretesto. Le Forze dell’Ordine non chiedono mai soldi o oggetti di valore. In presenza di situazioni sospette, come dimostrato dalla vicenda descritta, è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.