Truffa del gas ad una coppia di anziani: ladri via con soldi e 20mila euro di oro

Albavilla

L'episodio è avvenuto ieri mattina ad Albavilla.

Una coppia di anziani di Albavilla, di 82 e 85 anni, è stata vittima della truffa del gas. I malviventi, italiani, erano in due, uno si è presentato con la divisa della Polizia locale, un altro invece con il completo da addetto di Como Acqua.

Tutto è avvenuto in via Leopardi, intorno alle 10 di ieri, mercoledì 29 dicembre 2021. "Mio nonno si trovava in giardino, stava portando in casa la legna per la stufa. I due malviventi hanno parlato di una fuga di gas all'interno delle tubature dell'acqua, chiedendo di spegnere immediatamente la caldaia e chiudere i rubinetti. Mentre il nonno accompagnava il primo uomo nel locale caldaia, l'altro è salito in casa e ha trovato mia nonna che era in camera da letto", racconta Riccardo Cigardi, nipote della sfortunata coppia. A quel punto il finto tecnico ha spiegato alla donna la necessità di dover mettere oro, argento e contanti all'interno di una borsa e infilare il tutto nel frigorifero, così da evitare la corrosione.

"Quando si sono allontanati con la scusa di dover prendere dei documenti in auto, mio nonno ha capito che si trattava di ladri. Purtroppo però era troppo tardi, erano già scappati con la borsa". Secondo una prima stima la coppia di anziani sarebbe stata derubata di circa 2.500 euro in contanti e circa 20mila euro di oro.

Dopo l'accaduto, probabilmente a causa di una sostanza spruzzata in aria, i due anziani hanno avuto dei lievi malori e irritazioni cutanee. "Ora si sentono presi in giro e si rammaricano di non essere riusciti a capire che si trattava di una truffa, difficile però riuscire a farlo quando alla porta si presentano persone che sostengono di essere agenti della Polizia locale e addetti di Como Acqua. Fino all'ultimo i ladri hanno usato modi gentili e addirittura parlavano in dialetto". La coppia ha immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri che indagheranno sul caso.